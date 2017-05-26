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Дальнее зарубежье 26.05.2017 11:14

В Южной Корее учредили неправительственную организацию для контактов с КНДР

В Южной Корее учреждена неправительственная организация, которая будет вести коммуникацию с КНДР в частности по обсуждению вопросов гуманитарной помощи, сообщили в южнокорейском министерстве по делам объединения.

"Позиция правительства заключается в том, что необходимо иметь гибкую позицию в вопросе ведения контактов на уровне гражданского общества, например, в вопросе гуманитарной помощи", - сказал представитель ведомства.

Между тем, он отметил, что Сеул продолжает занимать твердую позицию в отношении Северной Кореи по ядерной и ракетной угрозе.

Ранее в Южной Корее заявили о необходимости восстановить связи с КНДР.

СМИ отмечают, что решение об учреждении подобной неправительственной организации стало первым шагом, который продемонстрировал стремление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин, вступившего в должность в начале мая, к диалогу с КНДР.

Ранее Мун Чжэ Ин заявлял, что будет прилагать все усилия для обеспечения мира на Корейском полуострове, а также о готовности посетить с этой целью Пхеньян "если для этого будут условия".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]