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Регион 26.05.2017 11:19

Семь турецких солдат и 45 курдских боевиков убиты в ходе операций на востоке Турции

По меньшей мере, семь турецких военнослужащих и 45 курдских боевиков погибли в результате серии контртеррористических операций против Рабочей партии Курдистана (РПК) на востоке Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на генштаб вооруженных сил Турции.

Еще 15 военнослужащих Турции получили ранения.

Операции проходили с 18 по 25 апреля в провинциях Ширнак, Хаккари, Диярбакыр, Эрзурум и Ардаган.

Также турецкие военные уничтожили 26 укрытий и складов курдских боевиков.

Анкара считает РПК террористической организацией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРДЫ, БОИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]