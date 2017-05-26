Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поставил подпись под принятым парламентом законом о запрете "георгиевской ленты" и законом о языковых квотах на украинском телевидении.

А.Парубий подписал законы в пятницу утром после открытия утреннего заседания парламента в пятницу. Согласно процедуре, теперь документы будут переданы на подпись президенту Украины.

"Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении - 75%. Этот закон - очередной шаг к защите нашего национального пространства и нашего языка. Сейчас в условиях войны это вопрос национальной безопасности. Как я вчера и обещал, я неотложно подписываю закон", - заявил А.Парубий на заседании Рады.

"Сейчас также подписываю закон о запрете так называемой георгиевской ленточки - символа ненависти и вражды", - добавил спикер.

Народные депутаты 16 мая приняли закон о внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, касающийся запрета изготовления и пропаганды "георгиевской ленты" на Украине. В тот же день парламентарии приняли закон, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в 75%.