Тестовые поставки нефти в Узбекистан из РФ через Казахстан в 2017г году составят около 30 тыс. тонн

Россия в текущем году планирует приступить к пробным поставкам нефти в Узбекистан транзитом через Казахстан.

"До конца года предполагается прокачать около 30 тыс. тонн по нефтепроводу Омск-Павлодар-Чимкент, а далее в Узбекистан через ж/д эстакаду", - сообщил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, поставки будут носить в большей степени тестовый характер.

При этом он подчеркнул, что графика на Узбекистан пока нет.

Как сообщалось, глава министерства энергетики России Александр Новак и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев 25 мая в Вене обсудили вопрос транспортировки российской нефти в Узбекистан через территорию Казахстан.

В апреле этого года между Минэнерго России и "Узбекнефтегаз" был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, создание рабочей группы с участием представителей Казахстана. В настоящее время стороны приступили к изучению вариантов реализации механизма поставок нефти из России в Узбекистан транзитом через Казахстан.

Узбекистан планирует построить нефтепровод до границы с Казахстаном для снабжения сырьем нового нефтеперерабатывающего завода, строительство которого началось в апреле в Джизакской области. Протяженность нефтепровода составит 95 км. Предполагается, что он будет соединен с действующим нефтепроводом Омск-Павлодар-Чимкент для поставок импортной нефти из России и Казахстана.

Проектная мощность завода - 5 млн тонн нефти в год. НПЗ будет выпускать 3,7 млн тонн моторного топлива, более 700 тыс. тонн авиатоплива и 300 тыс. тонн сопутствующих нефтепродуктов. Строительство завода планируется завершить в 2022 году.

Джизакская область находится в центральной части Узбекистана и на севере граничит с Казахстаном, что облегчит строительство нефтепровода.