Нефть перешла к росту, Brent поднялась до $51,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок возобновили рост в ходе торгов в пятницу, поскольку трейдеры сочли чрезмерным обвал накануне почти на 5% из-за разочарования решением ОПЕК+.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:40 подорожали на $0,33 (0,64%) - до $51,79 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена упала на $2,5 (4,63%), до $51,46 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялись на $0,17 (0,35%) - до $49,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,46 (4,79%) и закончила день на уровне $48,9 за баррель.
Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Страны приняли решение, рекомендованное в среду министерским мониторинговым комитетом, о пролонгации договора на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК и не-ОПЕК были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось.
"ОПЕК выполнила ровно то, что обещала, - заявил исполнительный директор UBS по сырьевым товарам и валютным рынкам Уэйн Гордон в интервью Bloomberg TV. - Разница между предложением и спросом сокращается, и это отражается в статистике. В ближайшие месяц-два товарные запасы (нефти - ИФ) в США попадут под существенное давление, и мы полагаем, что именно это потребуется, чтобы раздуть пожар цен".
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