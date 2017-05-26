Реструктуризация внешних обязательств МБА в 2017г увеличит госдолг Азербайджана до 29% ВВП – Fitch

Реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) увеличит государственный долг Азербайджана до 29% ВВП в 2017 году, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings.
«Согласно нашим прогнозам, после реструктуризации внешних обязательств МБА государственный долг Азербайджана в 2017 году возрастет примерно на 6-7 п.п. примерно до 29%», - отмечает агентство.
При этом Fitch подчеркивает, что этот уровень госдолга намного ниже среднего показателя для стран с рейтингом «ВВ», который составляет 51% ВВП.
«Однако, неясно, устранит ли реструктуризация необходимость дальнейшей государственной поддержки МБА. Палата по надзору за финансовыми рынками назвала план реструктуризации «предшественником оказания дальнейшей поддержки» со стороны правительства. Власти уже гарантировали облигации на $3 млрд, выпущенные НБКО «Аграркредит» в начале 2017 года, которые могут быть использованы для очередного транша передачи плохих активов банка НБКО», - отмечается в сообщении.
МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3,34 млрд. После завершения процесса реструктуризации внешних обязательств банк и министерство финансов намерены начать второй этап реструктуризации активов, осуществив передачу НБКО «Аграркредит» плохих активов на сумму 4,9 млрд манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО «Аграркредит» - 14,6%, остальное – других акционеров.
А.Ахундов
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