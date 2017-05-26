Советник Трампа Кушнер не должен иметь допуск к секретной информации до завершения расследования ФБР, считают демократы

Национальный комитет Демократической партии США полагает целесообразным временно приостановить допуск Джареда Кушнера, советника президента Дональда Трампа и его зятя, к секретной информации, сообщает американская газета "Хилл".

"Допуск к секретной информации Кушнера должен быть приостановлен до завершения расследования ФБР (о предполагаемых связях между командой Д.Трампа и российскими властями - ИФ)", - заявила представитель комитета Адриен Уотсон.

Ранее американский телеканал Эн-Би-Си сообщал со ссылкой на нескольких американских чиновников, что ФБР в ходе расследования предполагаемых связей американского президента и его команды с российскими властями обратило внимание на Дж.Кушнера.

По мнению следователей, Дж.Кушнер обладает важной информацией, имеющей отношение к их расследованию. Однако, по словам источников, это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены предъявить ему обвинение.