Советник Трампа Кушнер не должен иметь допуск к секретной информации до завершения расследования ФБР, считают демократы

Национальный комитет Демократической партии США полагает целесообразным временно приостановить допуск Джареда Кушнера, советника президента Дональда Трампа и его зятя, к секретной информации, сообщает американская газета "Хилл".
"Допуск к секретной информации Кушнера должен быть приостановлен до завершения расследования ФБР (о предполагаемых связях между командой Д.Трампа и российскими властями - ИФ)", - заявила представитель комитета Адриен Уотсон.
Ранее американский телеканал Эн-Би-Си сообщал со ссылкой на нескольких американских чиновников, что ФБР в ходе расследования предполагаемых связей американского президента и его команды с российскими властями обратило внимание на Дж.Кушнера.
По мнению следователей, Дж.Кушнер обладает важной информацией, имеющей отношение к их расследованию. Однако, по словам источников, это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены предъявить ему обвинение.
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