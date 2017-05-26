Лавров и лидер Иракского Курдистана обсудят обстановку в Мосуле

Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Иракского Курдистана Нечиван Идрис Барзани обсудят "на полях" Петербургского международного экономического форума ситуацию в Мосуле и действия коалиции во главе с США в Ираке, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Я думаю, что все вопросы. Конечно, нас интересует оценка руководства иракского Курдистана", - сказал М.Богданов журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждаться действия коалиции во главе с США в Ираке.

Он отметил, что будут обсуждаться "все вопросы, связанные с обстановкой в регионе, и в Ираке, и в Сирии и борьба с террористами, с ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), ситуация вокруг Мосула, и битва за освобождение от игиловцев второго по величине иракского города, и, конечно, курдская пешмерга, отряды, которые по сути замыкаются на руководство иракского Курдистана".

"Их оценки, их анализы, их прогнозы нам интересны", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

"О ситуации в Ираке в целом и, в частности, о наших контактах. Вы знаете, у нас работает генеральное консульство в Эрбиле, столице иракского Курдистана, поддерживаем компании на уровне регионального правительства, которое возглавляет Масуд Барзани, у нас компании работают там довольно активно, особенно в области нефти и газа, и гуманитарные контакты, и связи, научные контакты",- заключил М.Богданов.