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Внешняя политика 26.05.2017 12:04

Николич признателен Алиеву за поддержку территориальной целостности Сербии

Президент Томислав Николич выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за поддержку территориальной целостности Сербии.

«Выражаю Вам признательность за политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Сербии», - отмечается в поздравлении Т.Николича президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Текст поздравления опубликован на сайт президента Азербайджана.

Сербский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и стратегических связей с Азербайджаном.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, СЕРБИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]