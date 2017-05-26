Николич признателен Алиеву за поддержку территориальной целостности Сербии

Президент Томислав Николич выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за поддержку территориальной целостности Сербии.
«Выражаю Вам признательность за политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Сербии», - отмечается в поздравлении Т.Николича президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Текст поздравления опубликован на сайт президента Азербайджана.
Сербский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и стратегических связей с Азербайджаном.
День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.
Ф.Исазаде
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