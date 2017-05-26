Николич признателен Алиеву за поддержку территориальной целостности Сербии

Президент Томислав Николич выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за поддержку территориальной целостности Сербии.

«Выражаю Вам признательность за политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Сербии», - отмечается в поздравлении Т.Николича президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Текст поздравления опубликован на сайт президента Азербайджана.

Сербский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и стратегических связей с Азербайджаном.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

Ф.Исазаде