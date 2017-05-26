ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 250 млн манатов при предложении около 650 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 250 млн манатов в пятницу на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 26 мая провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 250 млн манатов, хотя в ходе аукциона предложение составило 649 млн манатов. Средневзвешенная ставка составила 12,01%", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
Президент Алиев участвует в официальном приеме по случаю Дня Республики
Си Цзиньпин готов к совместной деятельности с Алиевым для развития азербайджано-китайских отношений
Посредники по Карабаху вскоре посетят Баку и Ереван для обсуждения планов дальнейших контактов между сторонами конфликта – российский сопредседатель
Криштиану Роналду грозит пять лет тюрьмы за неуплату налогов - СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Посольство Аргентины и Landmark Baku организуют на следующей неделе в Баку танго-шоу
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Прокуратура США предъявила 1-е обвинение госслужащему по новому законодательству об инсайде
Следующее заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет в ноябре в Душанбе
Более 20 христиан-коптов погибли в Египте в результате нападения боевиков
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Изменения в плане мероприятий Caspian European Club
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»