Украина не участвует в Совете глав правительств СНГ

Украина никак не представлена на заседании Совета глав правительств СНГ, который должен пройти в Казани в эту пятницу.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в списке участников заседания, поступившем в распоряжение журналистов перед его началом, представители от Украины не значатся.

Иные участники Содружества представлены либо главами правительств, либо вице-премьерами. Молдавию представляет чрезвычайный и полномочный посол в РФ.