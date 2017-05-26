Си Цзиньпин готов к совместной деятельности с Алиевым для развития азербайджано-китайских отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин заявляет о готовности совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым развивать деловое сотрудничество в различных сферах.

«Я придаю особое значение азербайджано-китайским отношениям. Пользуясь нашим совместным намерением о создании проекта «Один пояс – одна путь», я готов к продвижению вместе с вами наших двусторонних отношений и нового развития делового сотрудничества в различных сферах»,- отмечается в поздравлении Си Цзиньпиня президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Председатель КНР подчеркнул, что под руководством И.Алиева в Азербайджане сохраняется политическая стабильность, экономика страны развивается, уровень жизни людей последовательно растет.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

Ф.Исазаде