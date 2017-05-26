Криштиану Роналду грозит пять лет тюрьмы за неуплату налогов - СМИ

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может быть приговорен к сроку от 15 месяцев до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов, сообщает издание Marca.

Министерство финансов Испании поддержало обвинения налоговой службы в отношении К.Роналду, который, как отмечается, в период с 2011 по 2013 гг. ежегодно скрывал от бюджета примерно по 600 тыс. евро.

Отмечается, что футболист может отделаться условным сроком или наказание может ограничиться только штрафом. Это произойдет, если суд признает, что К.Роналду активно сотрудничал со следствием.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но накануне срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы.

Отмечалось, что Л.Месси и его отец вряд ли попадут в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно.