Грузия будет добиваться восстановления территориальной целостности только мирными путями - президент

Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Грузии начались в пятницу на площади Свободы в Тбилиси, где перед гостевой трибуной прошли различные воинские подразделения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на площади приняли присягу более 300 новобранцев.

Обращаясь к собравшимся, президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил их с Днем независимости. "Я хочу заверить всех, что грузинское государство добьется восстановления целостности, и оно добьется этого исключительно мирными путями", - сказал он.

Г.Маргавелашвили отметил, что "воля грузинского народа - построить сильное демократическое государство".

Приветствовал собравшихся и премьер-министр Георгий Квирикашвили, который заявил, что День независимости посвящается и поэту Шота Руставели. "Мы живем и будем жить по тем идеалам, которое оставил нам великий поэт", - сказал он.

На гостевой трибуне находятся также патриарх Грузии Илия Второй, представители дипломатического корпуса.