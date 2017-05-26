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Регион 26.05.2017 13:04

Грузия будет добиваться восстановления территориальной целостности только мирными путями - президент

Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Грузии начались в пятницу на площади Свободы в Тбилиси, где перед гостевой трибуной прошли различные воинские подразделения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на площади приняли присягу более 300 новобранцев.

Обращаясь к собравшимся, президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил их с Днем независимости. "Я хочу заверить всех, что грузинское государство добьется восстановления целостности, и оно добьется этого исключительно мирными путями", - сказал он.

Г.Маргавелашвили отметил, что "воля грузинского народа - построить сильное демократическое государство".

Приветствовал собравшихся и премьер-министр Георгий Квирикашвили, который заявил, что День независимости посвящается и поэту Шота Руставели. "Мы живем и будем жить по тем идеалам, которое оставил нам великий поэт", - сказал он.

На гостевой трибуне находятся также патриарх Грузии Илия Второй, представители дипломатического корпуса.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]