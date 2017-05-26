ЕС и США придерживаются схожих позиций по Украине, заявляет Туск

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил в пятницу в Таормине перед началом встречи G7, что ЕС и США имеют схожее подходы к конфликту на востоке Украины.
"Мое впечатление таково, что когда речь заходит о конфликте на Украине, мы более-менее придерживаемся одной линии с (президентом США Дональдом) Трампом и госсекретарем (США Рексом) Тиллерсоном", - сказал Д.Туск на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
"Как бы то ни было, у меня такое мнение, что по Украине мы можем выработать общую позицию с США", - подчеркнул Д.Туск.
При этом он выразил "менее оптимистичное" отношение к возможным планам российского руководства по поводу Украины.
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