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Дальнее зарубежье 26.05.2017 13:18

ЕС и США придерживаются схожих позиций по Украине, заявляет Туск

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил в пятницу в Таормине перед началом встречи G7, что ЕС и США имеют схожее подходы к конфликту на востоке Украины.

"Мое впечатление таково, что когда речь заходит о конфликте на Украине, мы более-менее придерживаемся одной линии с (президентом США Дональдом) Трампом и госсекретарем (США Рексом) Тиллерсоном", - сказал Д.Туск на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

"Как бы то ни было, у меня такое мнение, что по Украине мы можем выработать общую позицию с США", - подчеркнул Д.Туск.

При этом он выразил "менее оптимистичное" отношение к возможным планам российского руководства по поводу Украины.

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Тэги: ЕС, США, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]