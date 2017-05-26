Премьер Молдавии заявляет о намерении найти общий язык с президентом

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что из-за разногласий с президентом Игорем Додоном намеренно не представил кандидатуры на четыре вакантные должности в правительстве.

"Мы решили не предлагать президенту новых кандидатов на посты министров, так как приступили к реформе публичной администрации, включая правительство. В кабинете министров останется 9 из 16 министров (двое министров были освобождены от должности в связи с переходом на другую работу, а двое находятся под арестом по обвинению в коррупции - ИФ) ", - сказал премьер на заседании парламента Молдавии.

Он отметил, что имеются сложности в сотрудничестве с президентом, который не поддерживает курс европейской интеграции республики.

"Многие политики из оппозиции "подкармливаются" из этих разногласий правящей коалиции с правительством, спекулируют на этом. В наших отношениях с президентом мы стремимся быть корректными, соблюдать законы и обеспечить сотрудничество на институциональном уровне", - сказал П.Филип.

Премьер-министр подчеркнул, что сотрудничество с президентом страны должно строиться строго в рамках конституции республики.

"Где не удастся найти общий язык, там будем действовать строго в рамках Конституции, которая оговаривает действия каждой из ветвей власти, каждого государственного учреждения. По конституции, у нас парламентская республика, это следует иметь в виду всем", - отметил П.Филип.

Говоря об отношениях с президентом, он сказал, что "институциональное сотрудничество будет обеспечено и в дальнейшем".

"Из этого мы будем исходить, обеспечить такое "сожительство", чтобы сохранить стабильность и работать в интересах страны и граждан. (...) Все видели, что нам удалось решить вопрос о назначении послов Молдавии за рубежом. Я уверен, что мы найдем компромисс и сможем решить и другие проблемы", - добавил премьер.

Согласно конституции Молдавии, президент отзывает и назначает послов и министров, но только после решения правительства и обращения премьер-министра.