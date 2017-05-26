Британец получил почти 10 лет тюрьмы за курение в самолете, приведшее к пожару

Британец Джон Кокс, в 2015 году устроивший пожар на борту самолета из-за курения в туалете, получил девять лет тюрьмы.
Первоначально он был приговорен к 4,5 годам тюрьмы, однако теперь этот срок увеличен более чем вдвое, сообщает BBC. Апелляционный суд согласился с доводами прокурора, что первый приговор был чрезмерно мягким, и увеличил наказание Дж.Коксу до девяти лет и шести месяцев лишения свободы.
В 2015 году командир воздушного судна, летевшего из Бирмингема в египетский курортный Шарм-эль-Шейх, послал сигнал SOS и запросил аварийную посадку в ближайшем аэропорту. Причиной этого стал пожар, устроенный на борту самолета 46-летним Дж.Коксом, который выпивал перед полетом и во время него, после чего решил покурить в туалете.
Самолет с более чем 200 пассажирами на борту находился на высоте свыше 10 тыс. метров и на расстоянии около 160 километров от побережья Египта, когда экипаж сообщил капитану, что не может потушить огонь в мусорной корзине туалета. На помощь экипажу пришел один из пассажиров, работавший в пожарной спасательной команде, и в итоге самолет приземлился благополучно.
Капитан, отлетавший 20 лет, сказал, что никогда не имел дело с настолько потенциально опасной ситуацией.
В январе в Бирмингеме прошел суд, на котором Дж.Кокс признал свою вину и согласился с тем, что его действия несли угрозу жизни.
В ходе апелляции защита Дж.Кокса настаивала на смягчении приговора, доказывая, что в момент совершения преступления он находился в депрессии, так как переживал недавнюю смерть матери и проблемы в браке.
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