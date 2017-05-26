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Внутренняя политика 26.05.2017 13:01

Президент Алиев участвует в официальном приеме по случаю Дня Республики

Президент Ильхам Алиев участвует в пятницу в официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, сообщает сайт главы государства.

День Республики в Азербайджане отмечается 28 мая.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, ПРИЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]