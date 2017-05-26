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СНГ 26.05.2017 14:06

Медведев выступает за модернизацию структур СНГ

Современные условия ставят вопрос о модернизации структур Содружества независимых государств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются наши страны, вполне определенно ставят вопрос о модернизации интеграционных структур СНГ, прежде всего структур отраслевых, более плотной координации наших позиций по международным темам, особенно там, где это касается общих угроз, таких как терроризм, транснациональная преступность, незаконная миграция и наркотрафик", - заявил Д.Медведев, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ.

Он напомнил, что председательство в Содружестве в этом году перешло к России и последовательное развитие СНГ является одним из приоритетных направлений работы РФ в этом качестве.

"Вторая тема, о которой хотел бы сказать, - дальнейшее укрепление экономических основ Содружества. Здесь мы очень рассчитываем на активную позицию бизнес-сообществ: предстоит большая совместная работа по снятию существующих торговых барьеров на основе положений Договора о свободной торговле", - сказал Д.Медведев.

По его словам, будут создаваться условия для "формирования на пространстве СНГ самодостаточного продовольственного рынка, развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта, энергетики", будет усилена поддержка инноваций и научных проектов.

"Одной из главных задач нашего председательства мы считаем расширение связей в области образования, культуры, информации, туризма, спорта, научные и грантовые программы, стажировки, молодежные культурные программы", - сказал Д.Медведев, добавив, что Россия открыта для конструктивных предложений в рамках развития СНГ.

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Тэги: СНГ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, МЕДВЕДЕВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]