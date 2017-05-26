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СНГ 26.05.2017 14:10

Место проведения ноябрьского Совета глав правительств СНГ еще не определено - Лебедев

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в ноябре 2017 года, заявил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"Что касается очередного заседания Совета глав правительств, то было договорено решить этот вопрос в рабочем порядке и провести это заседание в ноябре этого года", - сообщил он в ходе заседания Совета в широком формате в пятницу в Казани.

"Место проведения будет согласовано", - добавил С.Лебедев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]