Место проведения ноябрьского Совета глав правительств СНГ еще не определено - Лебедев

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в ноябре 2017 года, заявил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"Что касается очередного заседания Совета глав правительств, то было договорено решить этот вопрос в рабочем порядке и провести это заседание в ноябре этого года", - сообщил он в ходе заседания Совета в широком формате в пятницу в Казани.

"Место проведения будет согласовано", - добавил С.Лебедев.