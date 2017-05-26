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Дальнее зарубежье 26.05.2017 15:43

Макрон обещает максимальную поддержку Великобритании в борьбе против терроризма

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил британскому премьеру Терезе Мэй на встрече в рамках саммита G7 в итальянском городе Таормина, что Париж будет оказывать максимальную поддержку Великобритании в борьбе против терроризма.

"Мы будем сотрудничать и делать все возможное для того, чтобы усилить сотрудничество на европейском уровне и чтобы сделать больше для борьбы против терроризма на уровне двусторонних отношений", - сказал Э.Макрон на полях саммита "группы семи".

В свою очередь Т.Мэй поблагодарила президента Франции за солидарность и поддержку после теракта в Манчестере и отметила необходимость совместной работы для борьбы против терроризма.

"Франция сама знает, что значит становиться целью террористов. И эти происшествия показывают важность работать вместе для победы над терроризмом", - сказала премьер Великобритании.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, БРИТАНИЯ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]