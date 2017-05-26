Макрон обещает максимальную поддержку Великобритании в борьбе против терроризма

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил британскому премьеру Терезе Мэй на встрече в рамках саммита G7 в итальянском городе Таормина, что Париж будет оказывать максимальную поддержку Великобритании в борьбе против терроризма.

"Мы будем сотрудничать и делать все возможное для того, чтобы усилить сотрудничество на европейском уровне и чтобы сделать больше для борьбы против терроризма на уровне двусторонних отношений", - сказал Э.Макрон на полях саммита "группы семи".

В свою очередь Т.Мэй поблагодарила президента Франции за солидарность и поддержку после теракта в Манчестере и отметила необходимость совместной работы для борьбы против терроризма.

"Франция сама знает, что значит становиться целью террористов. И эти происшествия показывают важность работать вместе для победы над терроризмом", - сказала премьер Великобритании.