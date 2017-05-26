Главы военных ведомств стран СНГ заложили в Москве камень в основание скульптурной композиции, посвященной воинам-освободителям

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главы военных ведомств стран СНГ заложили камень в основание скульптурной композиции "Древо жизни", посвященной воинам-освободителям, и высадили горные сосны в международном центре Минобороны РФ в Москве.
"В год 25-летия образования Совета министров обороны стран СНГ мы открываем закладной камень скульптурной композиции "Древо жизни". Будущий монумент станет символом единства всех, кто в разные времена с оружием в руках отстаивал свободу и независимость своей страны, защищал священное право человека жить, трудиться, растить детей", - сказал С.Шойгу.
Он подчеркнул, что памятник будет напоминать о том, что только совместными усилиями можно справиться со многими вызовами и угрозами человечеству, обеспечить мир и спокойствие на планете.
Российский министр вместе с коллегами из государств СНГ высадили горные сосны как символ храбрости, мощи и долголетия на аллее международного центра.
Автором идеи скульптурной композиции стал министр обороны РФ. Концепция паркового ансамбля заключается в том, чтобы посредством малых архитектурных форм и скульптуры изобразить участников судьбоносных исторических событий, внесших значительный вклад в победу объединенных наций над гитлеровской Германией, а также героев, явивших собой пример доблести и мужества, ставших эталоном для последующих поколений. Планируется, что на аллеях парка появятся памятники главам союзнических армий. Все скульптуры будут выполнены военными художниками студии имени Грекова.
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