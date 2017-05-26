Следующее заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет в ноябре в Душанбе

Следующее заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет в ноябре в столице Таджикистана Душанбе, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Уважаемый (министр обороны Таджикистана) Шерали Мирзо, в ноябре тепло в Душанбе? Тепло, хорошо. Коллеги, других предложений нет? Решение принято", - сказал С.Шойгу на заседании Совета министров.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ по случаю 25-летия со дня основания приняли участие министры обороны России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Киргизии и военный атташе Туркмении.