Посланник президента Южной Кореи обсудил в РФ трехсторонние проекты Сеула, Пхеньяна и Москвы - СМИ

Спецпосланник президента Республики Корея (РК) Сон Ен Гиль обсудил на этой неделе в Москве судьбу ряда трехсторонних экономических проектов с участием двух Корей и России.

Сон Ен Гиль, которого цитирует в пятницу южнокорейское агентство "Ренхап", сообщил, что в Москве обсуждались ряд трехсторонних экономических проектов, которые были приостановлены в начале 2016 года после проведенных Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний.

В их числе был проект по использованию портов трех стран для транспортировки российского угля в РК через КНДР.

Сон Ен Гиль также сообщил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приглашен на Восточный экономический форум, который пройдет в начале сентября во Владивостоке.

17 мая южнокорейские СМИ сообщили, что новый президент РК Мун Чжэ Ин направил своих спецпосланников в пять стран, которые являются участниками замороженных шестисторонних (две Кореи, РФ, США, КНР и Япония - ИФ) переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, сообщают СМИ из Сеула.

Северная Корея, которая объявила о выходе из шестистороннего переговорного процесса, в списке посещаемых стран не значилась.

Представителям южнокорейского президента было поручено, по данным СМИ, обсудить в США, Японии, Китае и России возможность проведения саммита по северокорейской проблеме.

Как сообщалось, 24 мая спецпосланник президента Южной Кореи Сон Ен Гиль передал в среду президенту РФ Владимиру Путину послание от нового южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Передача послания состоялась в ходе встречи Сон Ен Гиль с В.Путиным в Кремле.