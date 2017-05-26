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СНГ 26.05.2017 16:17

Путин побеседовал по телефону с президентом Словении и венгерским премьером - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонные разговоры с президентом Словении Боруто Пахором и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Был разговор с президентом Словении Пахором и с премьер-министром Венгрии Орбаном", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам о графике президента в пятницу.

В ближайшее время, по его словам, под председательством В.Путина начнется оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. "В течение дня состоится несколько рабочих встреч у президента, из них публичная будет встреча с бизнес-омбудсменом Титовым", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]