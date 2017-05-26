Путин побеседовал по телефону с президентом Словении и венгерским премьером - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонные разговоры с президентом Словении Боруто Пахором и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Был разговор с президентом Словении Пахором и с премьер-министром Венгрии Орбаном", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам о графике президента в пятницу.
В ближайшее время, по его словам, под председательством В.Путина начнется оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. "В течение дня состоится несколько рабочих встреч у президента, из них публичная будет встреча с бизнес-омбудсменом Титовым", - сказал Д.Песков.
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