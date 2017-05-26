Контингент НАТО останется в регионе Балтийского моря минимум до 2022 года - президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что натовский контингент, дислоцированный в странах Балтии и Польше, останется там по меньшей мере до 2022 года, сообщило Польское радио.

На саммите главы стран-членов НАТО вновь подтвердили свою решимость выполнить принятое на Варшавском саммите решение усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, отметил А.Дуда.

Против усиления восточного фланга НАТО не возразила ни одна из стран-членов НАТО и в четверг было достигнуто соответствующее соглашение.

В минувшую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией, после развертывания боевых групп в странах Балтии и Польше никаких дополнительных мер не ожидается.

"Сейчас мы разворачиваем четыре новые боевые группы в странах Балтии и в Польше. Но я не ожидаю каких-нибудь заявок по поводу каких-либо дополнительных мер", - сказал генсек.