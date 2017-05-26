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Дальнее зарубежье 26.05.2017 16:47

Контингент НАТО останется в регионе Балтийского моря минимум до 2022 года - президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что натовский контингент, дислоцированный в странах Балтии и Польше, останется там по меньшей мере до 2022 года, сообщило Польское радио.

На саммите главы стран-членов НАТО вновь подтвердили свою решимость выполнить принятое на Варшавском саммите решение усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе, отметил А.Дуда.

Против усиления восточного фланга НАТО не возразила ни одна из стран-членов НАТО и в четверг было достигнуто соответствующее соглашение.

В минувшую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией, после развертывания боевых групп в странах Балтии и Польше никаких дополнительных мер не ожидается.

"Сейчас мы разворачиваем четыре новые боевые группы в странах Балтии и в Польше. Но я не ожидаю каких-нибудь заявок по поводу каких-либо дополнительных мер", - сказал генсек.

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Тэги: ПОЛЬША, НАТО, БАЛТИЯ, КОНТИНГЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]