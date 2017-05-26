Главы военных ведомств стран СНГ приняли план совместных мероприятий на 2018 год

Совет министров обороны стран СНГ на своем заседании создал координационный комитет по полевой выучке, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Исходя из общей заинтересованности в расширении военного сотрудничества и придания ему практической направленности главы делегаций поддержали предложение Минобороны России о создании при Совете министров обороны координационного комитета по вопросам полевой выучки и утвердили положение о нем", - говорится в сообщении.

По замыслу руководителей оборонных ведомств, деятельность координационного комитета призвана обеспечить более тесное взаимодействие в вопросах совместной подготовки Вооруженных сил государств Содружества.

Кроме того, Совет министров одобрил вопросы финансового обеспечения Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

"Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств-участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия", - отмечается в сообщении.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ по случаю 25-летия со дня основания приняли участие министры обороны России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Киргизии и военный атташе Туркменистана.