Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 27° Завтра 16° 24° 28 Май 18° 25° 29 Май 15° 24°

СНГ 26.05.2017 16:28

Главы военных ведомств стран СНГ приняли план совместных мероприятий на 2018 год

Совет министров обороны стран СНГ на своем заседании создал координационный комитет по полевой выучке, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Исходя из общей заинтересованности в расширении военного сотрудничества и придания ему практической направленности главы делегаций поддержали предложение Минобороны России о создании при Совете министров обороны координационного комитета по вопросам полевой выучки и утвердили положение о нем", - говорится в сообщении.

По замыслу руководителей оборонных ведомств, деятельность координационного комитета призвана обеспечить более тесное взаимодействие в вопросах совместной подготовки Вооруженных сил государств Содружества.

Кроме того, Совет министров одобрил вопросы финансового обеспечения Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

"Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств-участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия", - отмечается в сообщении.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ по случаю 25-летия со дня основания приняли участие министры обороны России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Киргизии и военный атташе Туркменистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СНГ, МИНОБОРОНЫ, ДОКУМЕНТЫ


Похожие новости


Делегации девяти стран примут участие в заседании Совета министров обороны СНГ в Москве Возвращающиеся из "горячих точек" боевики ИГИЛ создают законспирированные ячейки в странах СНГ - глава ФСБ Страны СНГ будут создавать средства защиты от космического нападения - главком Воздушно-космических сил России Более 25 тренировок и 10 учений прошли в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ Медведев на следующей неделе примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Казани Порядок несения боевого дежурства по противовоздушной обороне СНГ предложено усовершенствовать

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]