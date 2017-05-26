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Регион 26.05.2017 14:22

Туристический автобус перевернулся в Турции, 17 человек пострадали

Автобус с туристами попал в ДТП в провинции Балыкесир в Турции, 17 человек получили травмы, сообщает турецкое информационное агентство Dogan.

По данным издания, авария произошла утром в четверг в районе Ивринди. Из-за тумана водитель не справился с управлением, автобус перевернулся.

В результате сам водитель и 16 пассажиров получили травмы и были доставлены в близлежащие больницы. Их состояние характеризуется как хорошее, опасности для жизни нет, сообщает издание.

Национальность пострадавших туристов не уточняется.

Провинция Балыкесир находится на северо-западе Турции, недалеко от Мраморного моря. Этот регион не относится к популярным у российских туристов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]