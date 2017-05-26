Более 20 христиан-коптов погибли в Египте в результате нападения боевиков

23 христиан-коптов убиты, 25 ранены в египетской провинции Минья в результате нападения вооруженных людей, сообщает египетское агентство МЕНА.

Нападавшие атаковали автобус, в котором копты направлялись в монастырь святого Самуила, расположенного возле города Эль-Минья - столицы провинции.

По данным местных СМИ, число жертв нападения может возрасти.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Копты не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, 9 апреля 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового, погибли в результате взрыва бомбы. Еще 16 человек погибли в результате второго взрыва - в соборе Святого Марка в Александрии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .