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Дальнее зарубежье 26.05.2017 14:23

Более 20 христиан-коптов погибли в Египте в результате нападения боевиков

23 христиан-коптов убиты, 25 ранены в египетской провинции Минья в результате нападения вооруженных людей, сообщает египетское агентство МЕНА.

Нападавшие атаковали автобус, в котором копты направлялись в монастырь святого Самуила, расположенного возле города Эль-Минья - столицы провинции.

По данным местных СМИ, число жертв нападения может возрасти.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Копты не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, 9 апреля 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового, погибли в результате взрыва бомбы. Еще 16 человек погибли в результате второго взрыва - в соборе Святого Марка в Александрии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .

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Тэги: ЕГИПЕТ, ХРИСТИАНЕ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]