Более 20 христиан-коптов погибли в Египте в результате нападения боевиков

23 христиан-коптов убиты, 25 ранены в египетской провинции Минья в результате нападения вооруженных людей, сообщает египетское агентство МЕНА.
Нападавшие атаковали автобус, в котором копты направлялись в монастырь святого Самуила, расположенного возле города Эль-Минья - столицы провинции.
По данным местных СМИ, число жертв нападения может возрасти.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Копты не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, 9 апреля 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового, погибли в результате взрыва бомбы. Еще 16 человек погибли в результате второго взрыва - в соборе Святого Марка в Александрии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .
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