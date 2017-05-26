Трамп доволен своим первым зарубежным турне

Президент США Дональд Трамп назвал успешным свое завершающееся первое зарубежное турне.

"Прибыл в Италию на саммит G7. Поездка была очень успешной. Мы обеспечили и сохранили для США многие миллиарды долларов и миллионы рабочих мест", - написал в пятницу Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

В пятницу президент США примет участие в двухдневном саммите G7 на Сицилии. Это последний этап его первого зарубежного турне, которое он начал 19 мая с визита в Саудовскую Аравию. В субботу глава Белого дома отправится домой.

Д.Трамп сообщил в Твиттере, что "готов обсудить с лидерами G7 многие темы, включая экономический рост, терроризм и безопасность".