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Дальнее зарубежье 26.05.2017 17:03

Трамп доволен своим первым зарубежным турне

Президент США Дональд Трамп назвал успешным свое завершающееся первое зарубежное турне.

"Прибыл в Италию на саммит G7. Поездка была очень успешной. Мы обеспечили и сохранили для США многие миллиарды долларов и миллионы рабочих мест", - написал в пятницу Д.Трамп в своем микроблоге в Твиттере.

В пятницу президент США примет участие в двухдневном саммите G7 на Сицилии. Это последний этап его первого зарубежного турне, которое он начал 19 мая с визита в Саудовскую Аравию. В субботу глава Белого дома отправится домой.

Д.Трамп сообщил в Твиттере, что "готов обсудить с лидерами G7 многие темы, включая экономический рост, терроризм и безопасность".

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Тэги: США, ТРАМП, ТУРНЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]