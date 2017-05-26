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СНГ 26.05.2017 17:16

Трамп на саммите НАТО подтвердил предвыборный лозунг: America first, платить надо всем - сенатор Косачев

Саммит НАТО показал существующие разногласия между Вашингтоном и Брюсселем и отсутствие солидарности по многим вопросам, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Полагаю, "саммита солидарности", каким его очень хотели видеть в Европе, не получилось", - сказал К.Косачев журналистам в пятницу.

"Несмотря на демонстрацию единства и обязательные фразы о роли альянса, трудно было не заметить, что европейцев явно смутил сугубо "бухгалтерский" подход американских гостей, которые почти все свели к "цене вопроса", - отметил сенатор.

"Трудно не согласиться с редактором National Interest Николасом Гвоздевым, который вывел "уравнение Трампа": преданность США статье пять Североатлантического договора (нападение на отдельного члена НАТО приравнивается к нападению на НАТО) прямо пропорциональна увеличению военных расходов другими странами-членами", - сказал он.

Кроме того, стали заметными некоторые разногласия в расстановке акцентов при определении внешних угроз, заявил К.Косачев.

"Трамп явно считает приоритетной угрозу с Ближнего Востока (откуда он, собственно и прибыл на саммит НАТО), чем по сути поддержал "южан" в составе альянса (средиземноморскую группу - прежде всего, Францию, Италию и Испанию), и не порадовал северо- и восточноевропейцев, гнущих свою антироссийскую линию. Сквозь зубы европейцы признают, что у них нет общей позиции с США в отношении России. А советник Белого дома по экономике Г.Кон подтвердил, что у администрации нет позиции и по санкциям против России", - отметил сенатор.

По его мнению, заявление руководства НАТО о намерении присоединиться к коалиции против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) явно не стало "гвоздем" саммита альянса.

"Звучит громко, но решение само по себе больше формальное, чем судьбоносное. Альянс тем самым реагирует на теракт в Манчестере, но еще больше идет навстречу желанию президента США Д.Трампа разделить бремя проблем, расходов и ответственности по борьбе с ИГ с союзниками. И Брюсселю явно проще сделать этот сугубо символический шаг, чем выполнить главное требование Вашингтона, о котором госсекретарь откровенно сказал прямо накануне встречи - заставить членов НАТО полностью выполнять свои обязательства по финансированию в размере 2% от ВВП", - сказал глава комитета.

"Американцы приехали на саммит "именно с теми идеями, с которыми побеждали на выборах: America first, и "за идею" она работать не будет; за безопасность надо платить всем; никаких "священных войн" за демократию, и даже антитеррор - это общий "бизнес", в который должны вложиться все", - добавил К.Косачев.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, США, МНЕНИЕ


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