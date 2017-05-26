Принятие решения о макрофинансовой помощи ЕС для Молдавии отложено, подтверждает премьер

Премьер Молдавии Павел Филип выразил уверенность, что Молдавия все же получит от Евросоюза обещанную макрофинансовую помощь на 100 млн евро.

Представляя в пятницу отчет о работе правительства в парламенте, П.Филип заявил, что "эти деньги очень нужны Молдавии, и они будут получены".

По его словам, принятие решения отложено на две недели, чтобы обсудить этот вопрос в рамках "триалога" Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента.

Ранее молдавские власти отрицали тот факт, что Брюссель отложил принятие решения по этому вопросу. Предполагалось, что Европарламент примет решение 18 мая, но депутаты Европарламента решили дождаться результатов "триалога" и вернуться к этому 5 июля.

Премьер обвинил представителей молдавской оппозиции, которые "оказывают влияние на своих политических партнеров в Европарламенте, чтобы отложить или прервать внешнее финансирование Молдавии".

"Мы знаем, кто и для чего этим занимается, мы видим что эти политики пишут в Facеbook. Точно также они раньше пытались оказать влияние на Международный валютный фонд и Всемирный банк. Как и тогда, ничего у них не получится. Мы решим проблему финансирования, так как это очень важно для реализации намеченных в Молдавии программ. А эти политики должны знать, что они пытаются нанести удар не по правительству, а по стране и ее народу", - заявил П.Филип.

Как сообщалось, на прошлой неделе Европейский парламент отложил как минимум на месяц выделение Молдавии макрофинансовой помощи.

Решение о предоставлении помощи в 100 млн евро было одобрено в январе Европейской комиссией, а 12 апреля - странами ЕС на уровне послов. После этого оно было утверждено парламентскими комиссиями и комитетами Европарламента. Европарламенту предстояло принять решение о начале переговоров об условиях выделения помощи, из которой 60 млн должны были поступить в виде кредитов, а 40 млн - в виде грантов. Европарламент решил отложить принятие решение и вернется к нему 5 июля.