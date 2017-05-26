Президент Египта созывает экстренное совещание в связи с нападением на христиан-коптов

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о созыве чрезвычайного заседания правительства после нападения боевиков на христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья, сообщает в пятницу межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Тем временем, египетский спецназ перекрыл въезды и выезды в провинции Эль-Минья, чтобы помешать боевикам скрыться после нападения.

По разным данным, число жертв атаки составляет от 26 до 35 человек. Среди погибших - много детей.

Ранее сообщалось, что около 10 человек в униформе, похожей на армейскую, напали на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья к монастырю святого Самуила.

Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, 9 апреля 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли в результате взрыва бомбы. Еще 16 человек погибли в результате второго взрыва - в соборе Святого Марка в Александрии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.