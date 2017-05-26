США намерены договориться о новой резолюции по КНДР - госдеп

США, КНР и ряд других стран обсуждают новую резолюцию СБ ООН по КНДР с тем, чтобы сократить время на принятие мер в ответ на возможные новые ракетные пуски или ядерные испытания Пхеньяна, сообщила и.о.помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон.
"Таким образом мы пытаемся договориться о следующем наборе серьезных мер, которые можно было бы принять в свете еще одной провокации", - сказала в пятницу в Пекине С.Торнтон, которую цитирует информационное агентство Ассошиэйтед пресс.
Такие меры могли бы включать усиление экономического давления на КНДР с упором на торговые и потребительские товары, включая возможно текстиль, сказала дипломат.
По ее словам, китайские официальные лица теперь осознают необходимость оказания большего давления на КНДР, прежде чем будет восстановлен диалог.
С.Торнтон также сообщила, что китайские власти усилили контроль на границе с Северной Кореей.
"Они (китайские власти - ИФ) сказали, что активизировали пограничные проверки, усилили своего рода полицейское патрулирование границы, ужесточили таможенные проверки", - отметила помощник госсекретаря.
Пекин, по ее словам, "предпринял и ряд других шагов в отношении компаний", которые имеют дела с КНДР.
С 2006 года СБ ООН принял шесть санкционных резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных программ.
Две последние резолюции с самыми жесткими за последние 20 лет санкциями были приняты в 2016 году. Они включали рестриктивные меры в области торговли, экспорта ископаемых, банковского сектора, покупки оружия, предметов роскоши, банковского сектора.
В прошлом году Северная Корея провела два испытания ядерных устройств, одно из которых, как утверждали в Пхеньяне, было водородной бомбой. В этом году КНДР провела серию ракетных пусков. Последний был осуществлен КНДР 21 мая.
В минувший понедельник северокорейские власти заявили о готовности запустить массовое производство новой ракеты средней дальности.
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