Следствие по делу Лапшина завершилось, защита и обвиняемый приступят к его изучению на следующей неделе – адвокат

Предварительное следствие по делу блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Беларуси в Азербайджан, завершилось, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» адвокат блогера Эдуард Чернин.
«Предварительное следствие по делу завершилось. На следующей неделе, после праздников, планируем приступить к изучению дела», - отметил Э.Чернин.
Он также отметил, что дата начала судебного заседания пока не определена.
По его словам, самочувствие А.Лапшина нормальное.
А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.
Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.
Ф.Исазаде
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