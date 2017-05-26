Следствие по делу Лапшина завершилось, защита и обвиняемый приступят к его изучению на следующей неделе – адвокат

Предварительное следствие по делу блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Беларуси в Азербайджан, завершилось, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» адвокат блогера Эдуард Чернин.

«Предварительное следствие по делу завершилось. На следующей неделе, после праздников, планируем приступить к изучению дела», - отметил Э.Чернин.

Он также отметил, что дата начала судебного заседания пока не определена.

По его словам, самочувствие А.Лапшина нормальное.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.

Ф.Исазаде