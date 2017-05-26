Глава Минобороны Азербайджана принял участие в заседании Совета Министров обороны СНГ в Москве

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета Министров обороны СНГ в Москве, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Перед заседанием министры обороны государств-участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, заложили камень в основание скульптурной композиции «Древо жизни», посвященной воинам-освободителям и посадили горные сосны в Международном центре Минобороны в Москве»,- говорится в сообщении.
Затем состоялась встреча министров обороны, в ходе которой были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и будущие перспективы.
Ф.Исазаде
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