Глава Минобороны Азербайджана принял участие в заседании Совета Министров обороны СНГ в Москве

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета Министров обороны СНГ в Москве, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Перед заседанием министры обороны государств-участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, заложили камень в основание скульптурной композиции «Древо жизни», посвященной воинам-освободителям и посадили горные сосны в Международном центре Минобороны в Москве»,- говорится в сообщении.

Затем состоялась встреча министров обороны, в ходе которой были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и будущие перспективы.

Ф.Исазаде