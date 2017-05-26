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Внешняя политика 26.05.2017 16:20

Глава Минобороны Азербайджана принял участие в заседании Совета Министров обороны СНГ в Москве

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета Министров обороны СНГ в Москве, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Перед заседанием министры обороны государств-участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, заложили камень в основание скульптурной композиции «Древо жизни», посвященной воинам-освободителям и посадили горные сосны в Международном центре Минобороны в Москве»,- говорится в сообщении.

Затем состоялась встреча министров обороны, в ходе которой были обсуждены вопросы текущего военного сотрудничества и будущие перспективы.

Ф.Исазаде

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Тэги: РФ, МИНОБОРОНЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]