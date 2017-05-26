Снижение рейтингов МБА носит временный характер – глава банка

Председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Халид Ахадов считает временным понижение рейтингов банка и прогнозирует их повышение после укрепления финансовых позиций кредитной организации.

На текущей неделе агентства Fitch и Moody`s приняли решение понизить рейтинги МБА, объявившего о добровольной реструктуризации.

"Это было вполне ожидаемо и является нормальным решением в отношении банка, находящегося в процессе реструктуризации. Рейтинги МБА снижены лишь на краткосрочный период. Как только укрепятся финансовые позиции банка, международные рейтинговые агентства, пересмотрев его рейтинги, вновь повысят их», - отметил Х.Ахадов, слова которого приводятся в сообщении банка.

По его мнению, понижение рейтингов не повлияет на деятельность банка. "МБА продолжает все операции и обслуживание клиентов в нормальном режиме. Pеструктуризация внешних обязательств МБА соответствует интересам клиентов и партнеров банка. Этот процесс обеспечит усиление финансовых позиций банка, как в Азербайджане, так и за рубежом", - добавил он.

Fitch Ratings 24 мая понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте МБА до "RD" (ограниченный дефолт) с "CCC" и убрало его из списка на пересмотр (RWE). "Снижение РДЭ МБА обусловлено планом банка по реструктуризации своих внешних обязательств, презентованным кредиторам 23 мая 2017 года. Реструктуризация представляет собой обмен безнадежными долгами по критериям Fitch, так как она предполагает существенные скидки для банка по некоторым приоритетным кредитам посредством списаний, продления сроков и снижения процентных ставок", - подчеркивало агентство.

Moody`s 26 мая понизило долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте до Caa2 с B1. Агентство убрало рейтинги из списка на пересмотр в сторону понижения и поместило их в список на пересмотр в неопределенном направлении.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу.

Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО "Аграркредит" - 14,6%, остальное - других акционеров.

А.Азизов