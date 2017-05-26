Вашингтон продолжит диалог с Баку в вопросах безопасности, экономики и развития демократии - Трамп

Вашингтон решительно поддерживает мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

«США решительно поддерживают мирное урегулирование карабахского конфликта», - отмечается в поздравлении Д.Трампа президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Американский президент отметил, что США находятся "рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению отношений с ним путем диалога в сфере безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов". «Азербайджан ценный партнер США. Борясь совместными усилиями с терроризмом, мы трудимся над укреплением глобальной безопасности»,- отметил он.

Д.Трамп выразил благодарность И.Алиеву за сотрудничество с Европой в сфере энергетики. «Вы являетесь для Европы новым источником энергоресурсов, и мы благодарны вам за долгосрочное и успешное сотрудничество»,- отметил американский президент.

Он также выразил желание установить между Азербайджаном и США новые плодотворные бизнес контакты, наряду с работами, проводимыми азербайджанскими властями по диверсификации экономики. «Я с нетерпением жду работы с вами, как нашим активным партнером, во имя хорошего будущего и для наших стран, и для мира в целом»,- отметил Д.Трамп.

Ф.Исазаде