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Карабахский конфликт 26.05.2017 16:38

Вашингтон продолжит диалог с Баку в вопросах безопасности, экономики и развития демократии - Трамп

Вашингтон решительно поддерживает мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

«США решительно поддерживают мирное урегулирование карабахского конфликта», - отмечается в поздравлении Д.Трампа президенту И.Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Американский президент отметил, что США находятся "рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению отношений с ним путем диалога в сфере безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов". «Азербайджан ценный партнер США. Борясь совместными усилиями с терроризмом, мы трудимся над укреплением глобальной безопасности»,- отметил он.

Д.Трамп выразил благодарность И.Алиеву за сотрудничество с Европой в сфере энергетики. «Вы являетесь для Европы новым источником энергоресурсов, и мы благодарны вам за долгосрочное и успешное сотрудничество»,- отметил американский президент.

Он также выразил желание установить между Азербайджаном и США новые плодотворные бизнес контакты, наряду с работами, проводимыми азербайджанскими властями по диверсификации экономики. «Я с нетерпением жду работы с вами, как нашим активным партнером, во имя хорошего будущего и для наших стран, и для мира в целом»,- отметил Д.Трамп.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТРАМП, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]