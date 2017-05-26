Власти Ираке предлагают США выплатить компенсации в связи с авиаударом 17 марта в Мосуле, унесшим жизни более 100 человек

Власти Ирака обратились к США с призывом выплатить компенсации после того, как в Пентагоне признали, что более 100 мирных жителей Мосула погибли 17 марта в результате авиаудара международной коалиции против ИГ , сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед пресс (АП).

"Мы призываем международное сообщество и, в первую очередь, Соединенные штаты выплатить компенсации (родственникам - ИФ) жертв", - цитирует АП слова заместителя председателя совета провинции Найнава Нураддина Каблана.

По его словам США должны восстановить дома людей, которые пострадали в результате авиаударов "чтобы психологический ущерб был смягчен".

Накануне в Пентагон сообщили, что более 105 мирных жителей Мосула погибли 17 марта в результате авиаудара коалиции.

Как отмечается в документе, опубликованном в четверг, авиаударом был разрушен объект, в котором укрывались два снайпера, однако на нижних этажах строения находился 101 мирный житель, которые погибли в результате удара. Кроме того, погибли еще четверо мирных жителей в соседних строениях, а 36 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.