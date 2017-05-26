Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 27° Завтра 16° 24° 28 Май 18° 25° 29 Май 15° 24°

Регион 26.05.2017 18:43

Власти Ираке предлагают США выплатить компенсации в связи с авиаударом 17 марта в Мосуле, унесшим жизни более 100 человек

Власти Ирака обратились к США с призывом выплатить компенсации после того, как в Пентагоне признали, что более 100 мирных жителей Мосула погибли 17 марта в результате авиаудара международной коалиции против ИГ , сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед пресс (АП).

"Мы призываем международное сообщество и, в первую очередь, Соединенные штаты выплатить компенсации (родственникам - ИФ) жертв", - цитирует АП слова заместителя председателя совета провинции Найнава Нураддина Каблана.

По его словам США должны восстановить дома людей, которые пострадали в результате авиаударов "чтобы психологический ущерб был смягчен".

Накануне в Пентагон сообщили, что более 105 мирных жителей Мосула погибли 17 марта в результате авиаудара коалиции.

Как отмечается в документе, опубликованном в четверг, авиаударом был разрушен объект, в котором укрывались два снайпера, однако на нижних этажах строения находился 101 мирный житель, которые погибли в результате удара. Кроме того, погибли еще четверо мирных жителей в соседних строениях, а 36 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, США, КОМПЕНСАЦИИ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Зять Трампа в качестве советника президента прибыл с визитом в Ирак - Белый дом Глава Пентагона заявил об отсутствии у Вашингтона планов на нефть Ирака Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак После освобождения иракского Мосула необходимо отвоевать сирийский город Ракку, считает Хиллари Клинтон США направят более 600 военнослужащих в Ирак для поддержки в освобождении Мосула - Пентагон Пентагон планирует перебросить в Ирак дополнительные подразделения артиллерии морской пехоты для борьбы с ИГИЛ - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]