Турция разрешит украинцам въезжать по ID-карточкам - Порошенко

Президент Украины Петро Порошенко сообщил, что Турция разрешит украинцам въезжать по идентификационным карточкам.

"Есть еще один подарок для украинцев, который президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал мне сделать: для наших взаимных путешествий больше не нужен будет даже внутренний паспорт. Достаточно будет идентификационных карточек", - сказала президент во время открытия Стамбульского парка в Одессе в пятницу.

По его словам, такие шаги свидетельствуют о взаимном доверии между украинским и турецким народами. "И я думаю, что это движение в правильном направлении", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, 14 марта 2017 года Украина и Турция договорились о возможности взаимных поездок граждан на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек.

17 мая Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Турции о взаимных поездках граждан на основании ID-карточек.

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.

"Ждём ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю одна-две недели", - сообщил М.Соколюк.