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Дальнее зарубежье 26.05.2017 18:35

Вашингтон несет полную ответственность за утечки информации по теракту в Манчестере - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон берет на себя ответственность за утечки данных о ходе расследования британской полиции по теракту в Манчестере, сообщает в четверг интернет-портал американской газеты "Нью-Йорк таймс".

"Мы берем на себя полную ответственность за это, и мы, безусловно, сожалеем об этом", - сказал в пятницу Р.Тиллерсон на встрече с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне.

"Что касается обнародования информации ненадлежащим образом, то мы, конечно, осуждаем это", - добавил он.

Госсекретарь США отметил, что ожидает тесного сотрудничества с Великобританией в области безопасности, чтобы избежать утечек данных в будущем.

Ранее британская полиция временно прекратила обмен данными о расследовании теракта в Манчестере в связи с утечкой информации о личности террориста в американские СМИ.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ДАННЫЕ, УТЕЧКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]