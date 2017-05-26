Эстония высылает двух российских дипломатов

Генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть Эстонию.

Как сообщила порталу "Дельфи" пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует ее.

Пока не комментирует ситуацию и посольство РФ в Эстонии.