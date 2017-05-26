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СНГ 26.05.2017 19:15

Эстония высылает двух российских дипломатов

Генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть Эстонию.

Как сообщила порталу "Дельфи" пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует ее.

Пока не комментирует ситуацию и посольство РФ в Эстонии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]