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Регион 26.05.2017 19:32

В Грузии надеются, что сотрудничество с НАТО перерастет в тесную интеграцию

В Тбилиси в пятницу открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, в которой принимают участие более 600 делегатов из 28 стран-членов НАТО, а также представители стран-партнеров.

Как заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, сессия проходит в стране, которая решением НАТО обязательно станет членом альянса.

"Членство в НАТО является выбором грузинского народа, и мы рады, что его поддерживает Североатлантический альянс, который состоит из дружественных нам стран", - сказал И.Кобахидзе.

При этом он отметил, что НАТО и Грузия уже давно бок о бок борются за глобальную безопасность и мир. "Отношения с альянсом уже приносят конкретные результаты для Грузии - при содействии НАТО укрепляются наша оборона, безопасность, и надеемся, что практическое сотрудничество с НАТО скоро перерастет в тесную интеграцию", - заявил спикер грузинского парламента.

В первый день работы сессии проходит закрытое заседание межпарламентского совета Грузия-НАТО и постоянного комитета, а также ряд двухсторонних и многосторонних встреч.

В последующие три дня, на которые запланированы заседания комитетов по обороне и безопасности, экономике и безопасности, политике и других, а также пленарное заседание ПА НАТО, предусматривается обсудить вопросы сотрудничества альянса с Евросоюзом, Грузией, борьбы с терроризмом, ситуацию в Афганистане, проблематику безопасности в черноморском регионе и другие темы.

Перед участниками сессии выступят И.Кобахидзе, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, президент страны Георгий Маргвелашвили, а также приглашенные в качестве специальных гостей заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

В конце пленарной сессии планируется принятие декларации ПА НАТО в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПА/НАТО, СЕССИЯ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]