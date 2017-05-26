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СНГ 26.05.2017 19:42

В Кремле считают позицию нового руководства Южной Кореи в отношении КНДР более взвешенной

Новое руководство Южной Кореи занимает более взвешенную позицию по ситуации вокруг ядерной проблематики КНДР, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы этой темой активно занимаемся, в плотном контакте с китайской стороной. И сейчас будем еще более, как мне кажется, активно работать с новым корейским руководством, которое более взвешенную позицию занимает, чем предыдущая администрация", - заявил Ю.Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что Россия активно занимается кризисом на Корейском полуострове, и упомянул состоявшуюся встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента Южной Кореи.

"Он привез от своего президента послание, которое касается в основном двух тем - развития двусторонних отношений и проблематики ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. То есть мы этой темой активно занимаемся", - отметил помощник главы государства.

При этом, на вопрос, какую позицию занимает РФ по экономическому эмбарго в отношении Пхеньяна, Ю.Ушаков ответил: "Мы вообще к санкциям относимся довольно-таки скептически, как вы знаете. Санкции против кого, против руководства Северной Кореи или народа? Я не понимаю".

От дальнейших комментариев он отказался.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КОРЕЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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