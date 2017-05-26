В Кремле считают позицию нового руководства Южной Кореи в отношении КНДР более взвешенной

Новое руководство Южной Кореи занимает более взвешенную позицию по ситуации вокруг ядерной проблематики КНДР, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы этой темой активно занимаемся, в плотном контакте с китайской стороной. И сейчас будем еще более, как мне кажется, активно работать с новым корейским руководством, которое более взвешенную позицию занимает, чем предыдущая администрация", - заявил Ю.Ушаков журналистам.
Он подчеркнул, что Россия активно занимается кризисом на Корейском полуострове, и упомянул состоявшуюся встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента Южной Кореи.
"Он привез от своего президента послание, которое касается в основном двух тем - развития двусторонних отношений и проблематики ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. То есть мы этой темой активно занимаемся", - отметил помощник главы государства.
При этом, на вопрос, какую позицию занимает РФ по экономическому эмбарго в отношении Пхеньяна, Ю.Ушаков ответил: "Мы вообще к санкциям относимся довольно-таки скептически, как вы знаете. Санкции против кого, против руководства Северной Кореи или народа? Я не понимаю".
От дальнейших комментариев он отказался.
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