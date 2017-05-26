Экономические реформы в Азербайджане будут обсуждены на конференции 30 мая

Конференция на тему «Экономические реформы в Азербайджане: полученные результаты и рекомендации» пройдет 30 мая в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Американской торговой палате в Азербайджане (AmCham).

Организаторами конференции выступают AmCham и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На конференции ожидается выступление представителей экономического блока правительства Азербайджана.

А.Ахундов