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Бизнес и законодательство 26.05.2017 17:14

Экономические реформы в Азербайджане будут обсуждены на конференции 30 мая

Конференция на тему «Экономические реформы в Азербайджане: полученные результаты и рекомендации» пройдет 30 мая в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Американской торговой палате в Азербайджане (AmCham).

Организаторами конференции выступают AmCham и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На конференции ожидается выступление представителей экономического блока правительства Азербайджана.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКОНОМИКА, РЕФОРМЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]