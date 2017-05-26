Белоруссия предлагает ускорить формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков предложил ускорить формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"В заключение позвольте отойти от утвержденной повестки и остановиться на одной из ключевых тем развития энергетического комплекса союза", - заявил он в ходе своего выступления на Евразийском межправительственном совете в пятницу в Казани.
Он напомнил, что по договору о союзе общий электроэнергетический рынок должен быть сформирован к 1 июля 2019 года. Создание же единых рынков в других смежных сферах отнесено в соответствии с договоренностями в рамках договора о ЕАЭС до 2025 года.
"С учетом высокой зависимости рынка электроэнергии от рынка газа предлагаем предпринять все необходимые усилия, совместные усилия, для ускорения формирования общего рынка газа союза, не дожидаясь оговоренного в договоре о союзе 2025 года", - сказал А.Кобяков.
Аналогичного подхода он предложил придерживаться и при подготовке договора о формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов.
"Исходим из того, что в договоре о союзе закреплены максимальные сроки. Ускоренное же формирование общего энергетического рынка ни в коем разе не стоит рассматривать как нарушение договора или шаг, направленный против евразийской экономической интеграции. Это был бы весомый вклад в упрочение фундамента союза, который помог бы дать толчок дальнейшему развитию экономик наших стран", - заключил белорусский премьер.
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