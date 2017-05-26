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Внешняя политика 26.05.2017 17:22

Азербайджан усилил безопасность от внешних рисков - президент Алиев

Основную угрозу для общественно-политической ситуации в Азербайджане представляют внешние риски, считает президент Ильхам Алиев.

"Внутри страны сегодня нет рисков, риски исходят извне. В мире растут риски и источники угроз. Регион неспокоен. Поэтому вопрос безопасности является для нас приоритетным, мы усилили безопасность наших границ", - сказал И.Алиев в пятницу, выступая на приеме по случаю Дня Республики.

По его словам, Азербайджан будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами, и не будет присоединяться к сомнительным движениям, авантюрам, хотя определенные силы стремятся втянуть страну в такие авантюры.

Президент отметил, что Азербайджан сегодня является свободной и демократической страной, где обеспечены все гражданские свободы.

"Наш успех заключается в правильной и последовательной национальной и религиозной политике. У нас все народы и вероисповедания живут в свободных и равноправных условиях. Азербайджан стал центром мультикультурализма. Главным приоритетом для нас является стабильность, это важно для развития страны. Стабильность – это системное развитие, основывающееся на поддержке народа. Если народ поддерживает власть, это олицетворяет стабильность», - добавил глава государства.

И.Алиев отметил, Азербайджан добился больших успехов в международной политике, в том числе активно развивает отношения со многими странами в двусторонних и многосторонних форматах.

А.Азизов

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Тэги: ПОЛИТИКА, ВНУТРЕННЯЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]