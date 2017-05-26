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СНГ 26.05.2017 20:03

Порошенко сообщил об успешном испытании новейшей украинской ракеты

В Одесской области прошли испытания новейшей украинской ракеты, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только что состоялись успешные испытания новейшей украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш совместный успех!", - написал в Фейсбуке президент, который в пятницу находится с рабочей поездкой в Одесской области.

Он также выступил за скорейшие поставки новой ракеты на вооружение украинской армии.

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Тэги: УКРАИНА, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]