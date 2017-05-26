Порошенко сообщил об успешном испытании новейшей украинской ракеты

В Одесской области прошли испытания новейшей украинской ракеты, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только что состоялись успешные испытания новейшей украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш совместный успех!", - написал в Фейсбуке президент, который в пятницу находится с рабочей поездкой в Одесской области.

Он также выступил за скорейшие поставки новой ракеты на вооружение украинской армии.