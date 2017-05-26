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СНГ 26.05.2017 20:18

ЕАЭС создает отраслевой совет министров сельского хозяйства - премьер Белоруссии

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен создать отраслевой совет министров сельского хозяйства стран-членов, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.

"Мы уже неоднократно обсуждали в этом кругу вопросы необходимости повышения конкурентоспособности агропромышленной отрасли союза за счет внедрения передовых технологий, инновационных производств, насыщения нашего внутреннего рынка за счет продукции, изготавливаемой в странах союза", - сказал он в ходе своего выступления на Евразийском межправительственном совете в Казани в пятницу.

"Беларусь против неоправданного импорта этих продуктов из-за пределов ЕАЭС. Поэтому мы поддержали представленный на утверждение порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС", - подчеркнул А.Кобяков.

Он рассказал, что в узком составе совета в пятницу премьеры посмотрели "более широко" на проблему развития агропромышленных комплексов стран и договорились, что в ближайшее время будет создан соответствующий отраслевой совет министров сельского хозяйства.

В рамках него, надеется премьер Белоруссии, вопросы развития агропромышленного комплекса, в котором заинтересованы все страны-члены ЕАЭС, в ближайшее время будут заметно активизированы.

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Тэги: ЕАЭС, АПК, СОВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]