ЕАЭС создает отраслевой совет министров сельского хозяйства - премьер Белоруссии

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен создать отраслевой совет министров сельского хозяйства стран-членов, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.
"Мы уже неоднократно обсуждали в этом кругу вопросы необходимости повышения конкурентоспособности агропромышленной отрасли союза за счет внедрения передовых технологий, инновационных производств, насыщения нашего внутреннего рынка за счет продукции, изготавливаемой в странах союза", - сказал он в ходе своего выступления на Евразийском межправительственном совете в Казани в пятницу.
"Беларусь против неоправданного импорта этих продуктов из-за пределов ЕАЭС. Поэтому мы поддержали представленный на утверждение порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств-членов ЕАЭС", - подчеркнул А.Кобяков.
Он рассказал, что в узком составе совета в пятницу премьеры посмотрели "более широко" на проблему развития агропромышленных комплексов стран и договорились, что в ближайшее время будет создан соответствующий отраслевой совет министров сельского хозяйства.
В рамках него, надеется премьер Белоруссии, вопросы развития агропромышленного комплекса, в котором заинтересованы все страны-члены ЕАЭС, в ближайшее время будут заметно активизированы.
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