Победителям лотереи, проводимой среди абонентов Nar, были вручены призы

Десять победителей лотереи под названием «SMS фортуна», проводимой среди абонентов Nar, получили денежные призы и специальные подарки от оператора. Так, еженедельные и ежемесячные победители лотереи «SMS фортуна» получили денежные призы в размере 350 AZN и 3500 AZN соответственно. Победители лотереи выбираются в случайном порядке среди абонентов Nar, отправивших SMS-сообщения в течение недели. Каждые 5 отправленных SMS-сообщений равняются одному билету, и дают шанс победить в лотерее, проводимой по итогам прошедшей недели.

Кроме этого, SMS-сообщения, отправленные в течение месяца, дают абонентам Nar возможность выиграть ежемесячный денежный приз. Даже те абоненты Nar, которые используют бонусные SMS, имеют шанс принять участие в еженедельном и ежемесячном розыгрыше и выиграть денежные призы, при условии, что каждые 5 отправленных SMS-сообщений равняются 1 шансу.

Следует отметить, что лотерея «SMS фортуна» продлится до 27-го августа сего года. Чтобы принять участие в лотерее нужно всего лишь набрать код *217#YES на своем мобильном телефоне. Более детальную информацию о лотерее «SMS фортуна» можно получить на странице smsfortuna.narzone.az.