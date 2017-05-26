Победителям лотереи, проводимой среди абонентов Nar, были вручены призы

Десять победителей лотереи под названием «SMS фортуна», проводимой среди абонентов Nar, получили денежные призы и специальные подарки от оператора. Так, еженедельные и ежемесячные победители лотереи «SMS фортуна» получили денежные призы в размере 350 AZN и 3500 AZN соответственно. Победители лотереи выбираются в случайном порядке среди абонентов Nar, отправивших SMS-сообщения в течение недели. Каждые 5 отправленных SMS-сообщений равняются одному билету, и дают шанс победить в лотерее, проводимой по итогам прошедшей недели.
Кроме этого, SMS-сообщения, отправленные в течение месяца, дают абонентам Nar возможность выиграть ежемесячный денежный приз. Даже те абоненты Nar, которые используют бонусные SMS, имеют шанс принять участие в еженедельном и ежемесячном розыгрыше и выиграть денежные призы, при условии, что каждые 5 отправленных SMS-сообщений равняются 1 шансу.
Следует отметить, что лотерея «SMS фортуна» продлится до 27-го августа сего года. Чтобы принять участие в лотерее нужно всего лишь набрать код *217#YES на своем мобильном телефоне. Более детальную информацию о лотерее «SMS фортуна» можно получить на странице smsfortuna.narzone.az.
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